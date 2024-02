Serie C, il Crotone non vince più: pari a reti bianche contro l’Az Picerno

calcio

CROTONE Terzo pareggio consecutivo per il Crotone, che nell’ultimo turno del campionato di Lega Pro impatta sullo 0-0 in trasferta contro l’Az Picerno. Poche le emozioni nel corso della partita, sostanzialmente equilibrata, anche se nel secondo tempo in almeno un paio di occasioni il portiere del Crotone Dini ha dovuto fare gli straordinari per evitare il vantaggio dei padroni di casa. I pitagorici provano alcune sortite offensive ma senza incidere. Alla fine il pari non si schioda: un punto dunque per un Crotone che però non vince più, sono cinque, infatti, le gare senza vittorie. Pitagorici che salgono a quota 42 punti, al settimo posto in classifica.

IL TABELLINO PICERNO-CROTONE 0-0

PICERNO: Merelli; Albertini, Biasiol, Cadili, Guerra; Gallo, Pitarresi (40’st Ciro); Graziani (18’st Ceccarelli), Santarcangelo (18’st Albadoro), Esposito E., Murano. A disp.: Esposito A., Summa, Pagliai, Allegretto, Maiorino, Petito, Savarese, Novella, D’Agostino. All. Longo

CROTONE: Dini; Rispoli, Loiacono, Gigliotti, Giron; Tribuzzi, Zanellato, D’Ursi (44’st Cantisani); D’Angelo (31’st Bruzzaniti); Comi (18’st Vitale), Gomez (31’st Kostadinov). A disp.: D’Alterio, Valentini, Leo, Bove, Battistini, Crialese, Costa. All. Zauli

ARBITRO: Costanza di Agrigento

AMMONITI: Albertini (P), Zanellato (C), Loiacono (C), Esposito E. (P), Cecc

