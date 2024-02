la decisione

COSENZA Una rissa consumata in un locale del centro città a Cosenza, aveva portato – mercoledì scorso – al ferimento di un poliziotto intervenuto per sedare gli anini. Ieri, il Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro ha disposto la chiusura del locale. I legali dei gestori della discoteca hanno fatto sapere di volersi appellare al Tar per chiedere la riapertura e il ripristino delle attività. (f.b.)