Sandra Savaglio entra nel nuovo Consiglio tecnico-scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana

il riconoscimento

COSENZA L’astrofisica dell’Università della Calabria Sandra Savaglio entra a far parte del Consiglio tecnico-scientifico (Cts) dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). La composizione dell’assetto istituzionale è stata definita con la nomina dei componenti da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ente. L’organo consultivo, il cui insediamento è previsto il prossimo 28 febbraio, sarà composto da esperti e scienziati di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore spaziale, e sarà guidato dal presidente dell’Asi.

Savaglio, cosentina, e uno dei principali ricercatori al mondo nell’astronomia delle alte energie. Ha insegnato nelle più importanti università degli Usa e in Germania prima di diventare ordinario all’Università della Calabria.

Del Cts faranno parte oltre a Sandra Savaglio anche la professoressa Stefania De Pascale, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; la professoressa Monica Monici, dell’Università degli Studi di Firenze; l’avvocato Stefano Arcifa; il Ten. Col. dell’Aeronautica Militare, Ferdinando Dolce, il professor Jacopo Tirillò, dell’Università La Sapienza di Roma; il professor Paolo Tortora, dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. L’Asi ricorda che il Cts esprime pareri tecnico-scientifici sul documento di visione strategica per lo spazio e sulle proposte di piano triennale dell’Agenzia; si occupa, inoltre, di condurre, su richiesta del presidente, analisi e studi sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale, individuando possibili linee evolutive.

