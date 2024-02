Autonomia, Antoniozzi: «Il Pd non ha alcun titolo per cavalcare la tigre»

l’intervento

COSENZA “Riconosco al Presidente Anci, Decaro, onestà intellettuale per avere affermato la verità e cioè che l’autonomia differenziata in Costituzione l’ha messa la sinistra il 2001”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, a proposito dell’incontro svoltosi oggi a Cosenza alla presenza del sindaco di Bari. “Tuttavia – prosegue Antoniozzi – credo che i dubbi sollevati da Decaro siano stati chiariti proprio ieri dal presidente Meloni. Ci saranno i Lep a garantire equità e parità e sarà un discrimine importante. Ai Vescovi calabresi rinnovo la mia stima e il mio affetto di cattolico e spero che si voglia aprire una interlocuzione seria e un dialogo. Ho stima di Mons Cecchinato, presule di Cosenza, e spero che si possa organizzare a breve un incontro per discutere realmente di ciò che sarà questa legge. Agli amministratori locali dico di stare tranquilli – conclude Antoniozzi – perché abbiamo a cuore le sorti dei comuni. Il Pd non ha alcun titolo per cavalcare la tigre dopo avere approvato la legge costituzionale”.

