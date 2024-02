Catanzaro, mezzo passo falso in zona playoff: pari interno col Sudtirol

calcio serie b

CATANZARO Pareggio per 2-2 al Ceravolo tra Catanzaro e Sudtirol. Pronti via, ed è subito gol al secondo minuto con gli ospiti che si portano in vantaggio con Kurtic che svetta più in alto di tutti da calcio d’angolo. I calabresi iniziano, dunque, a manovrare il gioco gestendo come al solito il possesso palla e collezionano un’occasione prima con Iemmello, che non trova di testa la porta, e poi con D’Andrea sul cui tiro si oppone Poluzzi. Il pareggio arriva da uno schema su punizione, con il tiro di Pompetti che viene deviato da Pecorino sui piedi di Brighenti, il quale fa partire un tiro imprendibile sotto l’incrocio. La seconda frazione di gioco si apre con i padroni di casa che sfruttano ancora i calci da fermo e colpiscono con Antonini, al suo secondo gol di fila con la maglia giallorossa. Il Catanzaro ha l’opportunità di chiudere la partita con Iemmello che, imbeccato da Petriccione, spreca da solo in area ipnotizzato da Poluzzi. Poco dopo, nuova doccia gelata per le aquile: è Pecorino a siglare il 2-2, dopo essere riuscito a controllare spalle alla porta, a girarsi e a gonfiare la rete sfruttando una marcatura non perfetta dei difensori avversari. A circa dieci minuti dalla fine, il Catanzaro resta in dieci con Brighenti, già ammonito, punito col rosso dopo un’entrata dura su Pecorino.

Il tabellino

CATANZARO-SUDTIROL 2-2

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Situm 6 (33′ st Oliveri sv), Antonini 6.5, Brighenti 6, Scognamillo 6.5; D’Andrea 6.5 (21′ st Sounas 6), Petriccione 6 (39′ st Veroli sv), Pompetti 6.5, Vandeputte 6; Iemmello 5.5 (33′ st Donnarumma sv), Ambrosino 6 (21′ st Biasci 5.5). In panchina: Sala, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Krajnc, Miranda. Allenatore: Vivarini 6.

SÜDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi 6; Kofler 6 (43′ st Ciervo sv), Scaglia 5.5, Cagnano 6; Molina 6, Tait 6, Kurtic 6.5 (18′ st Broh 6), Arrigoni 6, Davi 5.5; Casiraghi 6 (36′ st Rauti sv); Pecorino 7 (36′ st Merkaj sv). In panchina: Drago, Tscholl, Mallamo, Cisco, Peeters, Lonardi, Odogwu. Allenatore: Valente 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.

RETI: 2′ pt Kurtic, 30′ pt Brighenti, 2′ st Antonini, 15′ st Pecorino. NOTE: nubi sparse, terreno in erba naturale. Spettatori: 9.199. Al 35′ st espulso Brighenti per doppia ammonizione. Ammoniti: D’Andrea, Brighenti, Scaglia, Kurtic, Arrigoni. Angoli: 6-2. Recupero: 1′; 4′.

Le altre partite

Colpo del Palermo nei match delle 16.15 della 25esima giornata del campionato di Serie B. I rosanero stendono il Como 3-0 e si portano a -1 dalla Cremonese seconda. Le reti dei siciliani portano le firme di Brunori, Ranocchia e Di Francesco. In zona playoff mezzo passo falso del Catanzaro che viene fermato in casa 2-2 dal Sudtirol. Ospiti in vantaggio con Kurtic, il Catanzaro la ribalta con Brighenti e Matias Antonini, il 2-2 porta la firma di Pecorino. Finisce 1-1 tra Sampdoria e Brescia. Squadra di Pirlo avanti con Kasami, al 94′ Adorni salva le ‘Rondinelle’. Domani il posticipo Venezia-Modena.