Travolto e ucciso da un bus di linea a soli 19 anni

la tragedia

BERGAMO Un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un autobus di linea questa mattina a Bergamo: l’incidente alle 8,40 in piazzale Marconi, crocevia delle stazioni delle autolinee, ferroviaria e del tram.

Il giovane era con il monopattino, che stava in quel momento spingendo a piedi, ed è stato travolto dal bus che – stando a quanto ricostruito – stava raggiungendo per salirci con gli amici.

Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il giovane – italiano di famiglia marocchina – non c’è stato nulla da fare: l’autista non lo avrebbe visto e ha trascinato per alcuni metri la vittima e il monopattino. La vittima si chiamava Zaccaria Belatik e abitava con la famiglia a Brembate, sempre nella Bergamasca. Aveva raggiunto alcuni amici in centro a Bergamo con un altro autobus.

L’autista del mezzo che lo ha investito è rimasto illeso, ma sotto choc: ha riferito di non aver visto il giovane mentre ripartiva dopo la fermata prevista.

Il ragazzo è stato trascinato per alcuni metri: sotto choc anche gli amici che erano con lui e che hanno assistito alla tragedia da poca distanza. Il gruppetto voleva raggiungere un’altra zona di Bergamo, il quartiere di Borgo Palazzo, per fare colazione: visto però che per il primo tram mancavano ancora 10 minuti e che hanno notato nel contempo arrivare il bus della linea 8, avevano optato per il pullman e si sono messi a correre cercando di prenderlo.

