Maxi tamponamento in autostrada, almeno 25 feriti

lo scontro

PIACENZA Poco prima delle 14.45 è stato riaperto anche in direzione Bologna il tratto di A1 Milano-Napoli compreso il bivio A1/A21 (Piacenza) e Parma. Il tratto è ora percorribile in entrambe le direzioni dopo le chiusure di questa mattina disposte per il verificarsi di una serie di incidenti causati dalla nebbia. Al momento, informa Autostrade, si segnalano quattro chilometri di coda tra Basso Lodigiano e il bivio A1/Inizio Complanare Piacenza in direzione Bologna.

I soccorsi

Soccorsi complessi in A1 dove questa mattina si sono verificati diversi incidenti in corrispondenza di scarsa visibilità per la nebbia. Personale del 118 e vigili del fuoco al lavoro da ore hanno estratto persone ferite dalle lamiere delle auto. I feriti, sono almeno 25: di questi due sono i codici 3, di massima gravità, trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma (uno è in rianimazione), degli altri sei sono in codice 2 (media gravità), i restanti tutti con ferite di lieve entità. Sul posto questa mattina dall’elicottero del 118 di Parma erano state fatte arrivare d’urgenza anche delle sacche di sangue.