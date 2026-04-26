Isola Capo Rizzuto, arrestato un 42enne per traffico di droga. Deve scontare una pena di 14 anni

le indagini

CROTONE A Cutro, i militari della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento riguarda un 31enne, nato in provincia di Reggio Emilia e residente a Cutro, celibe, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo dovrà espiare un residuo di pena pari a un anno, poiché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate, commessi a Reggio Emilia nel 2021. Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

A Isola di Capo Rizzuto, invece, i militari della locale Tenenza hanno dato esecuzione a un decreto emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali. In questo caso il provvedimento riguarda un 42enne, nato a Modena e residente a Isola di Capo Rizzuto, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo dovrà scontare una pena pari a 14 anni, 2 mesi e 17 giorni per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesso a Isola di Capo Rizzuto nel 2013. Terminate le formalità di rito, il 42enne è stato associato alla Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità giudiziaria mandante. (redazione@corrierecal.it)

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