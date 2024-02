«Solidarietà al sindaco di Cutro, lo Stato sia vicino a chi combatte la criminalità organizzata»

l’intervento

CATANZARO «Ho sentito telefonicamente il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, al quale ho espresso la sincera solidarietà della Regione Calabria per le ignobili scritte comparse a Steccato di Cutro all’indomani della manifestazione contro la ‘ndrangheta promossa sabato scorso proprio dallo stesso primo cittadino. Le istituzioni devono essere convintamente al fianco di chi ha il coraggio di ribellarsi al crimine organizzato, subendo per questo inaccettabili e deplorevoli intimidazioni. Ho chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di assicurare la vicinanza dello Stato a chi governa territori così complessi, mantenendo la schiena dritta nonostante le quotidiane difficoltà. Il sindaco di Cutro si è, tra l’altro, già distinto per rettitudine e grande umanità durante la drammatica vicenda del naufragio che lo scorso febbraio causo la morte di 94 migranti sulle coste della nostra Regione». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato