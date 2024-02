Furto di energia elettrica a Isola Capo Rizzuto, due denunce e un arresto

I controlli

ISOLA CAPO RIZZUTO Nel primo pomeriggio di ieri, ad Isola di Capo Rizzuto i militari della locale Tenenza Carabinieri, nel corso di apposito servizio predisposto con l’ausilio di personale specializzato della società “Enel Energia”, hanno tratto in arresto un uomo, imprenditore, titolare di una struttura ricettiva sita in quella località “Sant’Anna”, poiché, tramite l’utilizzo di un bypass forniva l’energia elettrica alla struttura, sottraendola indebitamente al fornitore e causando un danno alla società erogatrice del servizio pari ad € 14000. Il materiale utilizzato per commettere il reato è stato sottoposto a sequestro, mentre il soggetto è stato poi liberato, in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Altre due denunce

Mercoledì 7 febbraio, i militari hanno controllato due abitazioni nel centro della località turistica, riscontrando altrettante violazioni nell’allaccio alla rete. Nella prima abitazione era stato installato un bypass, al fine di evitare il passaggio dal contatore, presente; nella seconda abitazione, invece, il controllo ha consentito di accertare che l’allaccio era diretto alla rete. Grazie alla collaborazione e agli accertamenti dei tecnici Enel, i carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna, responsabili delle violazioni, e hanno proceduto al sequestro dei cavi e dell’altro materiale utilizzato per eludere la registrazione e, di fatto sottrarre l’energia elettrica.