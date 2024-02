Schlein: «Domenica torno a Cutro per chiedere giustizia»

la visita

ROMA «Domenica tornerò a Cutro per le manifestazioni che si svolgeranno per l’anniversario della strage. Chiediamo verità e giustizia, ma ancora non abbiamo avuto risposta dal governo. Continuiamo a chiedere: come è potuto accadere? Perché non sono partiti i soccorsi con i mezzi più adeguati della guardia costiera?». Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma.

Sui diritti: «In Grecia – ha detto ancora la segretaria del Pd – nonostante un governo di destra, hanno approvato il matrimonio ugualitario. È il momento dell’Italia. Continuiamo a batterci in questa direzione, per una misura che trova d’accordo la maggioranza degli italiani». Sul terzo mandato, Schlein ha detto che “la maggioranza ha deciso di inserire delle forzature in un decreto sulla data delle elezioni, sono spaccati in maniera evidente. Sappiamo che anche al nostro interno ci sono sensibilità diverse ma noi siamo abituati a discutere e per questo, appena dopo la mia relazione, ho chiesto di illustrare questo punto al responsabile Enti Locali, Davide Baruffi, nell’auspicio che affronteremo insieme questo punto sapendo che gli amministratori locali sono la linfa della nostra comunità».

