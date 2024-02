«La sfida dell’ambiente che la Calabria deve vincere»

IL CONTRIBUTO

Il patto sul Fsc firmato dai presidenti Meloni e Occhiuto prevede una quota consistente di finanziamenti per il settore ambientale. Tutti sappiamo che la materia ambientale è fondamentale nelle politiche internazionali ma lo è anche nei territori. La difesa dell’ambiente presuppone nella nostra regione un lavoro che Occhiuto ha già iniziato da tempo. La Calabria, insieme a Campania e Sicilia, è stata la regione con il più alto tasso di abusivismo nei decenni scorsi. Tutto questo ha prodotto scempi sulle nostre straordinarie coste, purtroppo in parte sanate dai condoni edilizi degli anni ottanta, con quartieri e strutture anche ricettive non collettati ai sistemi di fognatura. Devo elogiare il Dipartimento regionale Ambiente e Arpacal che hanno da tempo iniziato un lavoro certosino e concreto che ha portato a migliorare notevolmente la situazione collaborando con i sindaci. Tutto questo si traduce non solo nella qualità delle nostre acque balneari, patrimonio turistico di eccellenza, ma anche nella bonifica di territori che avevano un grande deficit. Analogamente sarà importante costruire un sistema migliore per lo smaltimento dei rifiuti, il rafforzamento del termovalorizzatore e una regione ad alta sostenibilità. La natura rurale della Calabria è la sua ricchezza. Ha una vocazione agro- turistica per la quale la difesa ambientale riveste un ruolo ancora più importante. I soldi che arriveranno andranno spesi al meglio per ottimizzare quanto già avvenuto.

* Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera