Morcavallo: lo Stato è lento anche a pagare i danni ai cittadini da risarcire per ritardata giustizia

il dibattito

CATANZARO Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al Tar Calabria, a Catanzaro (nella foto l’intervento del presidente Pennetti), è intervenuto nel dibattito l’avvocato Oreste Morcavallo, delegato regionale della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, il quale ha posto l’accento sulla celerità dei giudizi amministrativi nel rito appalti e nelle fasi cautelari con risposte immediate ai cittadini, in contrasto con la durata dei giudizi completi di 5 anni che pone l’Italia al quartultimo posto in Europa seguita solo da Cipro, Grecia e Portogallo.

Morcavallo ha poi ricordato due giovani avvocati, Rubino di Cosenza e Bocchinfuso di Vibo, prematuramente scomparsi e nel pieno del loro impegno profuso per il diritto amministrativo. Morcavallo ha pure sottolineato l’assurda ed intollerabile applicazione della legge Pinto che vede lo Stato condannato a risarcire i cittadini per ritardata giustizia e poi ritarda ancora a pagare i danni relativi.