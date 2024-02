Mimmo Lucano sarà il candidato di Alleanza Verdi Sinistra alle Europee

l’annuncio

CATANZARO L’ex sindaco di Riace (nel Reggino), Domenico Lucano, sarà candidato alle Europee nelle liste dell’Alleanza Verdi Sinistra. Lo rendono noto i leaders della formazione politica, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Sotto la guida di Lucano, Riace è diventata il simbolo dell’accoglienza dei migranti. «La scelta di Mimmo Lucano di candidarsi come indipendente con Avs – si legge in una nota – è una splendida notizia. La storia di Mimmo è storia collettiva di pace, umanità, bene comune. La scelta di Mimmo Lucano di accettare la nostra proposta di candidarsi come indipendente nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra rappresenta una splendida notizia e ci rende felici». Per Fratoianni e Bonelli «quella di Mimmo è una storia collettiva di pace, accoglienza e centralità dei beni comuni. Per noi, la sua scelta – affermano – è una conferma del percorso fatto fino a qui. Alleanza Verdi Sinistra può essere, sempre di più, un punto di riferimento e uno strumento per chi pensa che sia necessaria una forza politica coraggiosa e radicale sulle grandi questioni del nostro tempo, Pace, giustizia ambientale e giustizia sociale; e nello stesso tempo impegnata con tutte le proprie forze perché di fronte alla destra italiana ed europea che nega la crisi climatica e aggredisce diritti umani si costruisca una lista in grado di offrire un’alternativa».

