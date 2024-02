Chi ha fatto meglio nel girone di ritorno? Ecco come sono messe le squadre calabresi di B

i numeri

Quali sono le differenze tra le prime otto giornate del girone di andata del campionato di serie B e le prime otto del ritorno? Guardando la classifica generale, verrebbe da dire poche, anche se non mancano come al solito le sorprese. La squadra che dopo otto giornate del girone di ritorno ha totalizzato più punti (18) è la Cremonese guidata da Stroppa che può vantare anche un piu 8 rispetto a quanto fatto nel girone di andata. Segue il Venezia a quota 16 (più uno rispetto all’andata). Sul gradino più basso del podio ecco la prima calabrese, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini che con 15 punti in otto partite (stesso punteggio del girone d’andata) sta confermando il proprio valore di matricola terribile e lanciatissima verso il sogno serie A. Insieme alla squadra giallorossa in terza posizione c’è la capolista Parma che rispetto all’andata ha raccolto finora cinque punti in meno. Così come il Palermo, quarto in graduatoria, che rispetto ai 19 punti dell’andata, in queste prime otto partite del 2024 ha totalizzato 14 punti, come il Como (- 1 rispetto al 2023). Nelle zone alte c’è anche il Cosenza con 12 punti, un cammino simile a quello del girone d’andata in cui aveva totalizzato 11 punti in otto partite. Tra le squadre in crescita spiccano la Ternana con un più 6 rispetto all’andata e la FeralpiSalò (+6). In coda sorprende il crollo del Cittadella che dalle prime posizioni della classifica generale, sta scendendo sempre di più: rispetto ai 12 punti raccolti nelle prime otto partite del girone d’andata, nelle prime otto del ritorno ne ha collezionati soltanto tre. Male anche Modena (-7) e Lecco (-5). (fra.vel.)

La classifica dopo 8 giornate del girone di ritorno

Cremonese 18 (+8 punti rispetto al girone di andata)

Venezia 16 (+1)

Parma 15 (-5)

Catanzaro 15 (=)

Palermo 14 (-5)

Como 14 (-1)

Cosenza 12 (+1)

Südtirol 12 (+1)

Ternana 11 (+6)

Bari 10 (+1)

Brescia 10 (=)

Ascoli 10 (+2)

Feralpisalò 10 (+6)

Spezia 9 (+3)

Pisa 9 (+1)

Reggiana 9 (+2)

Modena 8 (-7)

Sampdoria 8 (+3)

Cittadella 3 (-9)

Lecco 1 (-5)

