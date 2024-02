Il derby Cosenza-Catanzaro sarà diretto da Fabbri di Ravenna

l’arbitro

ROMA Questi i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 28/a giornata del campionato di Serie B 2023/24 in programma domenica 3 marzo. L’attesissimo derby del 3 marzo allo stadio “Marulla” tra Cosenza e Catanzaro verrà diretto da Fabbri di Ravenna. Quattro i precdenti di Fabbri con il Cosenza, terminati tutti con le sconfitte dei Lupi: in serie B Alessandria-Cosenza 1-0 e Pordenone-Cosenza 2-0, in C Barletta-Cosenza 0-2 e Cosenza-Viareggio 0-1 nei playout. Un solo precdente con il Catanzaro: Aprilia-Catanzaro 1-1 in Lega Pro 2.

Questi gli arbitri delle altre partite in programma: Sudtirol – Lecco sabato 02/03 h. 14.00, Santoro; Ternana – Parma sabato 02/03 h. 14.00, Collu; Brescia – Palermo sabato 02/03 h. 14.00, Rutella; Ascoli – Reggiana h. 16.15, Gualtieri; Bari – Spezia h. 16.15, Monaldi; Cittadella – Pisa h. 16.15, Ghersini; Como – Venezia h. 16.15, Zufferli; Feralpisalò – Sampdoria h. 16.15, Cosso; Modena – Cremonese h. 18.30, Marcenaro. (redazione@corrierecal.it)

