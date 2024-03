Rifiuti, Antoniozzi: bene la Regione sul termovalorizzatore di Gioia Tauro

l’intervento

LAMEZIA TERME “Mi complimento con il presidente Occhiuto e con il dipartimento regionale per l’ambiente per la notizia del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro il cui bando sarà pubblicato, come ha detto il direttore generale Salvatore Siviglia, a maggio. La Calabria potrà raggiungere anche grazie a questa opera l’autosufficienza nel settore dei rifiuti, insieme al sistema della filiera messo in campo. Ricordo a me stesso che nei decenni passati abbiamo speso milioni di euro per inviare i rifiuti all’estero mentre oggi si registra un cambio di passo straordinario”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi, con riferimento alle dichiarazioni del dg del Dipartimento Ambiente della Regione Siviglia.

