Auto sbanda nel Cosentino, grave un 22enne

Il fatto

GUARDIA PIEMONTESE Quattro feriti di cui uno in condizioni gravi. È il bilancio del terribile incidente avvenuto nella notte a Guardia Piemontese.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano i quattro giovanissimi tutti paolani sarebbe sbandata finendo contro un furgone parcheggiato in zona.

L’incidente attorno alle 2,30 della notte al rientro della festa per il diciottesimo di una delle tre ragazze a bordo della vettura.

Sul posto si è recata immediatamente un’ambulanza del 118 ed i sanitari hanno provveduto ad effettuare le prime cure. Ma uno dei quattro passeggeri, un giovane di 22 anni, per la gravità delle ferite riportate è stato trasferito a Cosenza dove è ricoverato all’Annunziata in terapia intensiva. Anche una delle ragazze è stata ricoverata al nosocomio bruzio per una serie di fratture riportate.

In azione i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.