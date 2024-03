Comunali Vibo, Cosentino: «Costruiamo una posto dove vivere sia stimolante, bello e sicuro»

elezioni

VIBO VALENTIA Roberto Cosentino sarà il candidato a sindaco per il centrodestra nelle prossime comunali di Vibo Valentia. Dopo le insistenti voci dei giorni scorsi, il nome è stato ufficializzato stamattina da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il dirigente regionale ha affidato le sue prime parole da candidato a un post sui social. «C’è un momento che ognuno di noi conosce: l’attimo prima. Prima di un sì o di un doloroso per sempre, prima di iniziare a correre, prima di andare oltre. Ed è un attimo denso. E poi si va oltre, con tutto quello che si è e si è stati. Un attimo prima di accogliere la proposta di correre per l’elezione a Sindaco di Vibo, ho visto la mia vita fino ad adesso; ho sentito la voglia e l’energia di voler fare qualcosa di valore e di importante per noi, per la nostra città. Insieme vorrei andassimo oltre, costruendo insieme un posto, una comunità che abbia il gusto e la gioia dell’appartenenza, dove vivere sia stimolante, bello, sicuro». (redazione@corrierecal.it)