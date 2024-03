«No a coalizioni solo perché alternative alla destra, per questo in Calabria siamo con Occhiuto»

strategie politiche

LAMEZIA TERME «Non ho l’ambizione di far sprofondare il partito di Tajani né quello di Schlein. L’obiettivo è creare un’area liberale repubblicano forte a sufficienza da fermare questo bipolarismo che produce disastri». Così il leader di Azione Carlo Calenda in un’intervista a “La Stampa” nella quale commenta l’esito delle Regionali in Abruzzo, dove Azione era in coalizione con il centrosinistra. Calenda ha aggiunto: «Non faremo mai coalizioni solo perché alternative alla destra. Per dire, in Calabria sosteniamo il governatore forzista Roberto Occhiuto, bravo e moderato. Nei prossimi voti locali, sceglieremo sempre in base al candidato. La certezza è che non appoggeremo mai profili di estrema destra né del M5S. Ma quello che abbiamo imparato a nostre spese è che alle Regioni, visto il sistema elettorale, non c’è spazio per forze terze. Calenda si è detto «soddisfatto» del risultato di Azione in Abruzzo, spiegando: «Non avevamo nemmeno un consigliere regionale e questo conta nelle consultazioni locali. La percentuale di apre alla possibilità di andare oltre il 6% alle Europee, dove non ci sono le liste civiche e c’è il voto di opinione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato