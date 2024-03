Ternana-Cosenza, divieto di vendita per i tifosi residenti nella provincia cosentina

il provvedimento

COSENZA Divieto di vendita per i tifosi del Cosenza residenti nella provincia cosentina per la prossima partita di sabato 16 marzo contro la Ternana. Lo stabilisce la prefettura di Terni, vietando di fatto la trasferta agli ultras rossoblù. Vendite limitate ai non residenti a Catanzaro anche per la squadra giallorossa, impegnata nella trasferta contro il Brescia. In particolare, per Ternana-Cosenza, in seguito alla riunione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, il prefetto Giovanni Bruno ha rilevato che «sussiste il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare alla luce dei gravi accadimenti verificatisi in occasione del derby Cosenza-Catanzaro dello scorso 3 marzo». Di conseguenza, il prefetto Bruno «ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di sabato prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cosenza». Prevendite aperte, come riporta il Cosenza, da domani per tutti i non residenti nella provincia cosentina. A Brescia, intanto, sono attesi oltre 500 tifosi del Catanzaro provenienti da città come Milano, Bologna, Firenze e anche dalla Svizzera. (redazione@corrierecal.it)