Dossieraggio, Scajola: «Striano pilastro dell’inchiesta sul caso Matacena»

l’affondo

ROMA Il finanziere Pasquale Striano, indagato a Perugia nell’indagine su una presunta attività di dossieraggio contro politici, imprenditori e vip «era uno dei pilastri dell’indagine nel caso Matacena e Federico Cafiero De Raho era il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Mi rimane il sospetto che quell’inchiesta avesse l’obiettivo di buttarla in caciara e che con un processo mediatico si potesse eliminare un politico che faceva il suo lavoro. In parte ci si è riusciti, anche se dopo anni in cui mi ero rinchiuso in me stesso la mia città mi ha eletto sindaco senza l’appoggio di nessun partito. E questo per me è stato il processo più importante». E’ un estratto dell’intervista rilasciata al giornale online Beemagazine, dal sindaco di Imperia, Claudio Scajola, intervenuto sul caso relativo all’inchiesta di Perugia.