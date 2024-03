Non si ferma all’alt dei poliziotti, 49enne muore schiantandosi contro un’auto

Il fatto

NETTUNO In sella ad una moto rubata scappa ad un controllo della polizia, si schianta contro un’auto e muore. È accaduto a Nettuno, in provincia di Roma. La vittima è un cittadino bulgaro, di 49 anni, Videnov Valeri Naumov. Si trovava a bordo di uno scoter nel quartiere Cretarossa del grosso centro alle porte di Roma quando due poliziotti, in via Lampedusa, gli hanno intimato l’alt.



Ma il 49enne che viaggiava con il figlio in sella alla moto, poi risultata rubata, invece di arrestarsi ha accelerato per tentare di seminare i poliziotti. Una folle corsa tra le vie di Nettuno fino a quando lo scooter è finito contro un’auto che transitava nella zona. L’impatto è stato fatale per l’uomo. Trasportato in ospedale al Bambino Gesù di Roma il figlio 13enne dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Soccorso anche l’automobilista, rimasto illeso ma sotto shock.



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato