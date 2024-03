«Il tavolo al Mimit per Abramo Customer prima importante risposta alla crisi occupazionale»

l’intervento

CATANZARO, “Prima importante risposta alla crisi occupazionale per migliaia di lavoratori. Grazie ai ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, ai parlamentari, agli assessori e ai consiglieri regionali calabresi di Fratelli d’Italia, che hanno tenuto alta l’attenzione su una vertenza che investe i lavoratori del comparto dei call center, tra cui quelli di ‘Abramo Customer’. Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci. “Il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), infatti, per il 26 marzo prossimo – aggiunge Nesci – ha convocato un tavolo ministeriale con Tim, le rappresentanze sindacali e i call center in outsourcing, che sarà presieduto, appunto, dai ministri Urso e Calderone e coinvolgerà, oltre la Calabria, anche Sicilia, Basilicata, Lazio, Sardegna e Toscana”.

