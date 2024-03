Femminicidio nel Salento, donna uccisa a coltellate dal marito

il fatto

Una donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l’ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di Lecce. L’uomo – a quanto si apprende – sarebbe già in commissariato dove è stato portato dai polizotti intervenuti. La vittima aveva 53 anni. Il marito si sarebbe consegnato spontaneamente in commissariato per confessare l’omicidio.

Durante l’aggressione è rimasta ferita anche una vicina di casa che era intervenuta in difesa della vittima. (Ansa)

