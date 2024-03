Il Viali bis parte male: Cosenza sconfitto a Terni. Dopo la sosta c’è il Brescia al San Vito Marulla

calcio serie b

TERNI Ternana-Cosenza finisce 1-0 (0-0 nel primo tempo) in un match della 30esima giornata del campionato di Serie B giocato allo stadio Liberati: inizia male il Viali bis. Decide al 24′ del secondo tempo Pereiro. Ora la sosta. Alla ripresa ci sarà Cosenza-Brescia.

Il terzo gol di Pereiro in campionato regala alla Ternana tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Il destro dell’uruguaiano ha deciso il match del ‘Liberati’ benché i calabresi in questa stagione avessero già perso contro i rossoverdi, che hanno giocato con il lutto al braccio in ricordo di Claudio Tobia (leggi la notizia), storico allenatore della Ternana scomparso questa mattina. Nonostante il ko il Cosenza, però, ha avuto almeno un paio di occasioni sia per portarsi in vantaggio (doppia chance Antonucci-Florenzi) e per pareggiare (Crespi e Camporese), salvo però fare i conti con uno Iannarilli in grande giornata.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2)

Iannarilli 7; Sgarbi 6.5, Capuano 7, Lucchesi 6; Casasola 6.5, Luperini 6.5, Amatucci 6 (43′ st De Boer sv), Pyythia 6, Carboni 5.5; Pereiro 7 (43′ st Dionisi sv), Raimondo 5.5 (15′ st Favilli sv, 29′ st Distefano sv). In panchina: Franchi, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Labojko, Favasuli. Allenatore: Breda 6.5

COSENZA (4-4-2)

Micai 6; Gyamfi 6.5, Camporese 6, Venturi 6, Frabotta 5 (36′ st D’Orazio sv); Marras 5 (36′ st Crespi sv), Praszelik 6, Voca 6.5 (21′ st Calò 6), 6 (21′ st Canotto 6); Mazzocchi 5, Antonucci 5 (12′ st Forte 5). In panchina: Lai, Marson, Fontanarosa, Meroni, Cimino, Viviani, Novello. Allenatore: Viali 6. ARBITRO: Minelli di Varese 5. RETE: 24′ st Pereiro.

NOTE

Pomeriggio freddo. Spettatori: 4.376, di cui 107 ospiti. Ammoniti: Venturi, Lucchesi, Pereiro, Forte Amatucci, Carboni. Angoli: 9-6. Recupero: 1′; 6′.

Le altre partite

Cinque le partite pomeridiane giocate nella 30/a giornata del campionato di Serie B. La capolista Parma s impone per 2-1 in casa della FeralpiSalò e si riporta a +8 sul Venezia e a +9 sulla Cremonese sconfitta nettamente per 3-0 in casa del Sudtirol. Grigiorossi che vedono avvicinarsi alle spalle il Como, capace di battere 3-1 il Pisa e di riportarsi pertanto a -1 dal terzo posto. Nelle altre gare, oltre al successo casalingo fondamentale in chiave salvezza della Ternana sul Cosenza per 1-0, si segnala un altro incrocio calabrese con il Brescia che non va oltre l’1-1 in casa contro il Catanzaro in un autentico spareggio playoff.