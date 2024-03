Cutro, nasce “Territorio in movimento”

Politica

CUTRO Si chiama “Territorio in movimento” il nuovo soggetto politico presentato nel tardo pomeriggio di ieri a Cutro. Tra i soci fondatori figurano l’ex assessore regionale Francesco Sulla, Pino de Tursi (già segretario provinciale della Cisl di Crotone), Domenico Voce (già segretario cittadino del Partito democratico), Ferdinando Muto, Gaetano Liperoti e Sara Sarcone.

Gran parte dei fondatori avevano tentato di partecipare alle elezioni comunali del 2022 con la lista “Cutro è il nostro partito”, che è stata esclusa dalla competizione elettorale per questioni procedurali. Alle elezioni amministrative del 2022 “Cutro è il nostro partito” non è stata l’unica lista ad essere stata ricusata dalla commissione elettorale circondariale, perché la stessa sorte è toccata a quella del Pd.

L’unica lista ad essere stata ammessa alla competizione è stata quella di Antonio Ceraso, che ha concorso da solo ed è stato eletto sindaco. La lista di Cersaso, non avendo concorrenti, ha anche eletto, in consiglio comunale, tutti i suoi candidati. “Cutro è il nostro partito” era nato da una divisione interna al Pd.



Francesco Sulla e i suoi sostenitori si erano iscritti al Pd, ma non è stato consentito loro di partecipare al congresso provinciale. In quella occasione la loro iscrizione effettuata all’anagrafe nazionale non ha ottenuto l’ok a livello locale. I vertici del Pd, infatti, non hanno ritenuto valido il loro tesseramento. Successivamente non ha avuto successo il tentativo, messo in atto dai dirigenti provinciale e regionali del Pd, di recuperare il gruppo che si riconosce nella leadership di Sulla.

Ieri, quindi, è stato ufficialmente presentato nella sala polivalente “Falcone Borsellino” di Cutro il nuovo movimento politico, che si propone di «impegnarsi per contribuire a rimettere in movimento un territorio caduto in un preoccupante stato di torpore, che ne limita fortemente le sue enormi potenzialità». Sia il movimento nato ieri che il Pd esprimono un giudizio politico negativo sull’attività, sino ad oggi, messa in campo da Ceraso e dalla sua amministrazione.

Nel manifesto programmatico del nuovo movimento si legge che «quella che viviamo è una stagione straordinaria che, appunto per questo, non può essere affrontata con strumenti ordinari, sia nei metodi che nei contenuti». Il movimento, quindi, si propone di agire, utilizzando strumenti idonei, per affrontare le nuove sfide mettendo in campo «ideali di solidarietà, fratellanza e partecipazione civica». «La politica – si legge nel documento – deve tornare a svolgere il proprio fondamentale ed insostituibile ruolo, avanzando modelli di sviluppo che siano sempre più fondati sui valori della inclusività e della solidarietà».

Il proposito è di mettere da parte il populismo e la demagogia per lasciare spazio «ad un soggetto politico impegnato sia dentro che fuori delle istituzioni». Le porte del movimento sono aperte a «tutti coloro che credono alla cultura della legalità, in un lavoro dignitosi, in un sistema produttivo che valorizzi i punti di forza e le specificità dei territori».

L’idea dei fondatori si basa anche sulla necessità di «costruire una rete di relazioni con tutti i movimenti, organizzazioni e associazioni che operano con la crescita culturale, sociale, politica ed economica del territorio» nella speranza di ottenere «la crescita di una nuovo classe dirigente». (redazione@corrierecal.it)