I sogni infranti di Antonio, Silvia e Marcella sulla Bari-Taranto: la Calabria piange le tre giovani vittime

il dramma

LAMEZIA TERME La Calabria piange altre tre giovani vittime di un incidente stradale. Perché quello avvenuto sulla Statale 100 all’altezza del comune di Mottola, in provincia di Taranto, è l’ennesima tragedia che lascia un vuoto enorme e una profonda tristezza.

Tra le vittime c’è Silvia Scardamaglia, 23 anni. Così come è emerso in queste ore, la ragazza stava rientrando verso casa dopo aver partecipato ad un raduno di cosplayer a Fasano, in Puglia. Era insieme a due amici, Antonio Panzitta, 31 anni di Joppolo, nel Vibonese, e Marcella Risoli, 26 anni di Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza.

La loro vita si è fermata ieri pomeriggio. Un terribile impatto quello avvenuto tra la loro Peugeot 107 ed una Bmw con a bordo una famiglia di tre persone, fra le quali vi era anche un bambino. I tre sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ma non sarebbero in pericolo di vita.

Scontro micidiale che non ha lasciato scampo, invece, ai tre giovani calabresi, peraltro, in un tratto di strada che già in passato è stato teatro di altre tragedie: a novembre vi hanno perso la vita tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura, in provincia di Bari, e un 60enne della provincia barese.

Le due vetture sono ora state sequestrate e non è escluso che la magistratura possa disporre l’autopsia sui corpi delle vittime. I rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Massafra mentre si attende di conoscere il rientro delle salme nei propri paesi d’origine per le esequie.

L’incidente sulla SS106

Altri quattro giovani erano morti, all’inizio di quest’anno, sulla statale 106 Jonica a Calalunga-Pietragrande, nel comune di Montauro in provincia di Catanzaro. A perdere la vita una donna, che era alla guida della Panda, due ragazze ed un ragazzo che viaggiavano con lei. Le vittime sono tutti giovanissimi originari di San Luca, nel Reggino: Antonella Romeo, 19 anni, Elisa Pelle, 25, Domenico Romeo, 28, e Teresa Giorgi, 35.

Le polemiche

Intanto, dal mondo politico, non sono mancati i comunicati di cordoglio ma anche di monito rispetto all’ennesima tragedia sulle strade. Il consigliere regionale del Partito democratico, Sergio Di Gregorio, è intervenuto sull’accaduto con una nota: «Altri tre morti sulla Statale 100, ancora all’altezza di Mottola. Da mesi, a seguito dell’incessante susseguirsi di incidenti gravi e mortali su quel tratto di strada, abbiamo chiesto all’Anas un piano di misure urgenti per migliorare la viabilità e la sicurezza di questa importante e strategica arteria stradale. Sono state promesse l’installazione di autovelox, l’allargamento della carreggiata, la posa in opera di spartitraffico sui tratti più pericolosi ed a più alta densità di traffico. Tutto questo in attesa del raddoppio della Statale tra Mottola e Massafra». «A tutt’oggi, però, nulla è stato fatto e, purtroppo, sulla Statale 100 si continua a morire. Abbiamo il dovere di fermare questa carneficina, altrimenti saremo tutti responsabili. Per questo chiedo che l’assessore regionale ai Trasporti convochi con urgenza un tavolo permanente con i vertici dell’Anas e con i comuni interessati per studiare un piano di misure da attuare immediatamente. Serve un’unità di crisi che finalmente affronti e fermi questa strage di vite umane sulla Statale 100». (Gi. Cu.)