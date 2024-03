Landini: «Contro le mafie serve una mobilitazione nazionale»

l’intervento

REGGIO EMILIA «Saremo sempre in prima linea contro la criminalità organizzata». Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini a Correggio, nel Reggiano, a margine delle assemblee generali provinciali di Reggio Emilia dove è stato ospite. Il leader del sindacato annuncia: «Il 21 marzo saremo a Roma, al fianco di Libera per ricordare le vittime della mafia. Battersi contro la criminalità organizzata vuol dire affermare il diritto al lavoro, alla salute e all’istruzione». A riportarlo, l’Ansa. Per questo inoltre, annuncia Landini, «il 29 aprile saremo a Palermo in ricordo di Pio La Torre nella scuola dove studiò, insieme agli alunni di oggi». Infine ricorda: «Se uno dei più grandi processi contro la ‘ndrangheta non si è tenuto a Reggio Calabria, ma a Reggio Emilia significa che la malavita va contrastata con una mobilitazione nazionale. Anche per questo siamo contrari all’autonomia differenziata che vuole il Governo. Il 25 aprile e il Primo maggio, quest’anno come non mai, non saranno solo giornate di ricorrenza, ma eventi di lotta contraria».

