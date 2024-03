Ponte sullo Stretto, Staine: «E’ un concreto progetto di sviluppo per il nostro territorio»

il commento

CATANZARO «La realizzazione del ponte sullo Stretto agevolerà notevolmente i flussi commerciali e logistici, permettendo un trasporto più rapido. In particolare, per la Calabria significherà beneficiare di una maggiore connettività con il resto del paese e con l’Europa, facilitando gli scambi commerciali e l’accesso ai mercati. Ciò potrebbe stimolare la crescita economica attraverso l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. La realizzazione del ponte, inoltre, genererà una domanda di manodopera per la sua costruzione e successiva manutenzione. Questo potrebbe portare a una creazione di posti di lavoro diretti e indiretti nel settore edilizio e in altri settori correlati, offrendo opportunità occupazionali alla popolazione locale. Non da ultimo, la costruzione del ponte consentirà lo sviluppo di infrastrutture di supporto, come strade, ferrovie e servizi pubblici. In sintesi, si tratta di un’opportunità significativa per la Calabria che offre vantaggi in termini di sviluppo economico, crescita dell’occupazione, turismo, sviluppo infrastrutturale e attrattività per gli investimenti. Un grande progetto che doterà la nostra regione di infrastrutture all’avanguardia e maggiori collegamenti: una Calabria finalmente connessa e raggiungibile». Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine intervenendo in video collegamento questa mattina nella Sala consiliare “Caracciolo” al Comune di Villa San Giovanni, dove è stato presentato dall’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, assieme ai progettisti e ai tecnici, il progetto del Ponte sullo Stretto. «Ringraziamo – ha poi concluso la Staine – il ministro Matteo Salvini che con la sua determinazione e lungimiranza ha riportato la Calabria al centro dell’agenda politica, abbandonando l’idea assistenzialista e puntando su un concreto progetto di sviluppo per il nostro territorio».

(redazione@corrierecal.it)