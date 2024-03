Ora è ufficiale, Baldini lascia la panchina del Crotone. Torna Zauli

calcio serie c

CROTONE Ora è ufficiale, Silvio Baldini non è più l’allenatore del Crotone. Come annunciato ieri dal Corriere della Calabria, oggi la società pitagorica ha ufficializzato l’addio del tecnico toscano dopo appena cinque partite di campionato. Al suo posto il club ha richiamato Lamberto Zauli. Questa la nota della società guidata dal presidente Vrenna: «Il Football Club Crotone comunica che a seguito delle interlocuzioni avvenute nella giornata di ieri e ad attente riflessioni, nonostante il rapporto di fiducia con la società, il responsabile tecnico della prima squadra Baldini ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. A guidare la squadra, già a partire dal match casalingo di lunedì sera contro la Casertana, tornerà Lamberto Zauli. Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna ringraziano Silvio Baldini per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nella pur breve esperienza sulla panchina degli squali, auspicandogli le migliori fortune per il futuro. Allo stesso tempo intendono convintamente augurare buon lavoro a mister Zauli per la ripresa del suo percorso in rossoblù». Zauli era stato esonerto lo scorso 19 febbraio con la squadra settimana in classifica con 43 punti. Da allora, con Baldini alla guida della squadra, il Crotone ha totalizzato solntanto tre punti.

Va ricordato che nell’ottobre scorso, Zauli era stato sul punto di lasciare la panchina del Crotone, ma in quel caso furono i giocatori a opporsi al suo licenziamento. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato