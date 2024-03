Asp Crotone, Furgiuele: «No alla soppressione o al ridimensionamento delle guardie mediche»

la denuncia

CROTONE “Così non va. L’Asp di Crotone deve ripensare il ridimensionamento delle guardie mediche”. Lo afferma il deputato della Lega Domenico Furgiuele. “La politica dei tagli in stile montiano – sostiene Furgiuele – non è in linea con il valore costituzionale del radicamento del servizio sanitario, ma risponde a logiche contabilistiche alle quali mi opporrò con forza, come ho fatto altre volte in parlamento. Sembrerebbe infatti che sette comuni della provincia di Crotone dovrebbero subire un taglio passando dalle 31 postazioni attuali a 24. Insomma un taglio netto, che denuncia insensibilità, e che forse dovrebbe fare riflettere qualcuno sulla opportunità di porre al vertice delle istituzioni sanitarie non solo persone preparate ma anche conoscitori delle peculiarità territoriali. Ora, il dottor Brambilla sarà anche competente, ma dovrebbe evitare di applicare per automatismo criteri brianzoli in una realtà che presenta problematiche ben diverse e che desidererebbe essere ascoltata con costanza. Il territorio non è una Spa e non ha bisogno di capitani d’impresa, ma di managerialità sociale, che non significa protesa allo spreco, ma rivolta alla piena realizzazione del diritto alla salute. Non si possono accettare ridimensionamenti per di più senza la concertazione con i territori, senza condividere un percorso con i sindaci. Pensavamo invero che fossero passati i tempi infausti delle decisioni che vengono assunte in maniera cesaristica senza un minimo di confronto con le istituzioni locali. Nel caso di specie poi, non si sta tenendo conto della realtà ma ci si fa scudo dentro a valutazioni ragionieristiche sicuramente presenti nell’accordo integrativo regionale (Air) siglato dalla Regione (che prevede un medico ogni 5000 abitanti, un accordo che prima era 1 ogni 3000) ma che produce una riduzione delle postazioni. È evidente – rimarca il parlamentare della Lega – che l’attuale piano delle Asp tiene conto solo di freddi numeri che cozzano con le reali esigenze del territorio Si fa concreto quindi il timore di gravi disagi per la popolazione per via della inevitabile riduzione della assistenza aggravata anche dalle particolarità orografiche di un territorio dove la guardia medica rappresenta spesso l’unico presidio sanitario di riferimento. Ci sono realtà come Petilia Policastro o Cerenzia, tanto per citarne alcune che distano 40 km dal capoluogo. Per questo il ridimensionamento calato dall’alto porterà ad ulteriori disagi per la popolazione spesso over 65 e con patologie croniche. Si aggiunga il rischio di una progressiva e ulteriore paralisi del pronto soccorso con notevole aumento del numero di accessi. Chiedo – conclude Furgiuele – che il piano venga ritirato e rimodulato secondo le istanze sacrosante dei territori che non possono essere umiliati. Certe scellerate pratiche amministrative aumenteranno le distanze dai cittadini concentrando nei grandi centri i pochi medici disponibili e costringendo i nostri anziani a spostamenti continui per gestire le loro cronicità e fragilità. Perché questo succederà ad esempio nei Comuni che perderanno le guardie mediche”.

