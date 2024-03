Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali: approvate 543 assunzioni

lavoro

ROMA La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), presieduta al Viminale dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha esaminato con esito favorevole, nella riunione di ieri, 26 delibere presentate da 23 Comuni, approvando 8 rideterminazioni di dotazioni organiche, 481 assunzioni a tempo indeterminato e 62 a tempo determinato. In particolare, la Commissione ha esaminato con esito favorevole le istanze presentate dalle amministrazioni provinciali di Salerno e di Vibo Valentia e dai comuni di Alessandria, Lecce, Palermo, Camerota (SA), Palombara Sabina (RM) e Joppolo (VV). Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla finanza locale, la Cosfel ha esaminato 2 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Capodrise (CE) e Caiazzo (CE), 5 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i comuni di Belmonte Mezzagno (PA), Montelanico (RM), Soveria Mannelli (CZ), Aidone (EN) e Grotteria (RC) e 2 piani di estinzione per i comuni di Riesi (CL) e Casteldaccia (PA).