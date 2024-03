Us Acli, La Rocha non si Disintegra. Frenata indolore per Armazem

futsal

COSENZA Nel segno di I&I La Rocha! Grande sorpresa nel turno appena messo in cantiere del campionato aziendale Corporate griffato Us Acli-iMarcos. Gli arancioni hanno battuto la seconda della classe Disintegra e proseguono la rimonta verso le zone che contano della classifica grazie al 9-4 del match giocato mercoledì (2 Iannuzzi, 2 Marino, 2 Trotta, Longo, Arieta e un’autorete; 4 Iorno). Giornata di gloria pura per Ntt Data che ha vinto 15-2 contro I&I Ragnarock, portando in gol ben sei giocatori (3 Picari, 3 Sommario, 3 Pedace, 3 Gallo, 2 Falace, Capalbo). Entrambe di Longo le reti avversarie. Prosegue senza curarsi troppo di ciò che avviene alle spalle la capolista No.Do.S.D che ha rifilato una “manita” a Black Mamba. Nel 5-1 finale in gol Mazzuca (2), Lucarelli, Nicoletti e Brunetti da una parte, D’Ippolito dall’altra. Ma il match più bello ed equilibrato di giornata in un torneo Corporate sempre più appassionante è stato quello in zona secondo posto tra Hypro srl e Omnia È, finito 3-4 (Cardenas, Mannarino, autogol; 2 Novellis, Drago e Tufa).

Classifica Corporate. No.Do.S.D. 31, Omnia È 24; NTT Futsal Club 22; Disintegra Fc e Hypro srl 21; I&I La Rocha 19; Black Mamba Fc 12; I&I Ragnarok 4; Fincons40 0. In classifica capocannonieri si muove poco rispetto all’ultima giornata: primeggia Tufa dell’Omnia È (22), seguito da Chilelli dell’Hypro srl (21) e Abduelrahman dell’Hypro (18).

Un piccola sorpresa la regala anche il campionato di Premier League che vede la capolista frenare. Armazem, infatti, pareggia in casa contro San Pietro per 3-3 (Panaia, Fera, autogol; 2 Donato, Caputo). Rosicchia due punti, seppur restando a debita distanza Bfb Rovito, vittoriosa per 8-4 contro Cerisano Soccer (2 Fiorita, 2 Corbo, 2 Alfano, Borrelli, Elia; Greco, Di Santo, D’Angelo, autogol). Prestazione collettiva di giornata per l’Atlas Acri, in grado di segnare 18 gol (a 5) alla Football Lattarico: 5 Barone, 4 Siciliano, 3 Bonomo, 2 Ferraro, 2 Stella, 2 Molinari; 3 Abate, 2 Porco. Giornata positiva per la Giovanile Bianchi che batte 11-3 Oratorio San Nicola (5 Bianco, 3 Cerra, 2 Corrado, Marasco; Losardo, Beltrano, De Luca). Scoppiettante 3-3 tra Calabria Young e Roglianese (3 Fuoco; Marsico, Soda, Falbo). Nessuno scampo per Don Marano sul campo del Rose: 9-4 (4 Fusaro, 3 Brecchi, Murano e Aquino; Massimilla, Iorio, Gargiullo, Filice). Da segnalare anche il recupero tra Cerisano e Atlas Acri, vinto dai padroni di casa per 8-5 (5 La Valle, 2 Managò, Sansone; 3 Barone, Ferraro, Bonomo).

La classifica della Premier League. Armazem 45; Bfb Rovito 36; Soccer San Pietro 33; Rose Futsal 32; Roglianese, Don Marano e Atlas Acri 29; Cerisano Soccer 28; Giovanile Bianchi 17; Calabria Young 11; Football Lattarico 7; Oratorio San Nicola 0.

Capitolo Championship. Romualdo Montagna sempre più sulla cresta dell’onda come testimonia il 12-6 contro Castiglione Cosentino (4 Buccieri, 3 Fucile, 2 Mario Gagliardi, 2 Spizzirri, Alex Gagliardi; 3 De Rose, 2 Principe, Esposito). Spezzano comunque non molla la presa e non lascia scampo all’Arintha, battuta 8-3 (3 Bovienzo, 2 Marasco, Scarcella e due autoreti; 2 Scola, Russo). Lattarico corsaro 1-3 sul campo della Real Cannuzze (Tosto; 2 Trotta, Lupo); Campetto Marzi vince una gara tostissima in casa contro Fc Cutura. Nel 9-7 finale grande protagonista Ruffolo, autore di un poker, accompagnato dalle doppiette di Fabio Mirabelli e Matteo Mirabelli. Sull’altro fronte, in rete Muto (3), Cannataro (3) e Aiello. Vittoria a tavolino, infine, per Esaro United contro Wild Boars.

Ecco la classifica della Championship. Romualdo Montagna 40, Esaro United 36, Spezzano C5 29, Lattarico 26, Real Cannuzze ed Fc Cutura 22, Arintha 20, Castiglione Cosentino United 14, Campetto Marzi 10, Wild Boars 8, Lago Calcio 4.

Chiusura dedicato alla League One. Si risveglia San Francesco grazie al successo sul San Luca per 4-3, segnato dalla performance clamorosa di Cavallaro, autore di un poker. Agli ospiti non sono bastate la doppietta di Greco e il gol di Laratta. Marano Principato espugna Pietrafitta al termine di un match ricco di gol e occasioni: 7-11 il finale (2 Scovronschi, 2 Tarsitano, 2 Cirullo e Frangella; 5 Nicoletti, 4 Tenuta, Carbone, Iaconetti). Cade l’altra squadra di Marano (al Pixeltek Maranese), battuta in trasferta dal Casali del Manco per 12-7. Da applausi la prova del casalino Scarcello che di biglie in buca ne ha piazzate… 8! In gol anche D’Ippolito (2), Pezzi e Salatino da una parte, Scarlato (3), Conforti (2), Cicero e Lopreiato dall’altra. Guadagna tre punti anche la Real Briconatura, che ha vinto a tavolino pert via della mancata presentazione dell’Acri.

Ecco la nuova classifica della League One: Marano Principato Futsal 26, Polisportiva Casali del Manco 25; Real Briconatura 21; Pixeltek Maranese 19; San Luca 12; San Francesco 6; Acri C5 e Asd Pietrafitta 3. In classifica cannonieri Nicoletti della Marano Principato Futsal domina a quota 48 gol.

Nella settimana in corso stop ai campionati per i quarti della Futsal Cup.

È possibile conoscere tutti gli aggiornamenti sui campionati e le iniziative consultando il sito. Qui si possono trovare tutti i risultati e anche le pagine Facebook (Us Acli Cosenza) e Instagram (usaclicosenza).