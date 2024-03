Corso di assaggio dell’Evo a Curinga

L’iniziativa

CURINGA “Corso di avvio all’assaggio dell’olio extravergine di oliva”. È l’iniziativa organizzata dall’Istituto comprensivo di Curinga che ha coinvolto gli alunni delle classi IID, IIC e IIIC della Scuola Secondaria di primo grado di Acconia.

L’attività, sostenuta con entusiasmo dal dirigente scolastico, dottoressa Giovanna Bruno, ha visto la presenza del dottor Thomas Vatrano, Agronomo e Assaggiatore professionista di olio d’oliva e del presidente del Consorzio IGP Olio di Calabria, Massimino Magliocchi.



«L’iniziativa nasce dalle docenti di Matematica e Scienze, Rita Orsino e Carolina Rocca – è detto in una nota – a completamento dell’attività didattica legata allo studio dell’alimentazione. La Dieta Mediterranea e il conseguente utilizzo dell’olio extravergine di oliva rappresentano una tematica che riveste un ruolo importante per i nostri ragazzi che sono invece sempre più spesso tentati e ammaliati da mode alimentari non sempre salutari».

All’evento ha partecipato l’amministrazione comunale ed è stato il sindaco di Curinga, Elia Pallaria, a dare inizio ai lavori. Dopo i saluti istituzionali, ha il primo cittadino ha affermato «quanto questo argomento sia in linea con la tipologia di territorio in cui la scuola si trova».

Vatrano, dopo una lezione magistrale sulle diverse varietà calabresi di olive e sulle proprietà salutari dell’olio extravergine di oliva, ha guidato i ragazzi nell’analisi sensoriale dell'”oro verde” di Calabria. Gli alunni si sono cimentati con la tecnica di assaggio imparando a riconoscere gli aspetti organolettici di pregio dell’olio d’oliva.

Durante l’evento, il presidente del Consorzio Igp ha sottolineato «l’importanza della conoscenza e tutela del Patrimonio culturale calabrese e del ruolo che riveste la Dieta Mediterranea sullo stato di salute di ogni persona, in particolare dell’olio d’oliva per i suoi componenti nutraceutici di interesse scientifico». «Il Consorzio ha sostenuto tale iniziativa con grande disponibilità e entusiasmo, essendo nel suo programma di divulgazione e promozione la conoscenza e educazione del consumo dell’olio Evo Olio di Calabria Igp sin giovane età», ha rimarcato Magliocchi. L’evento si è concluso con una merenda antica gradita da tutti gli alunni: pane e olio d’oliva.