La Principessa di Galles e il coraggio della malattia

La riflessione

Il volto pallido, i capelli non suoi, la malattia sul suo viso bellissimo. Nei suoi occhi la paura, nelle sue mani nervose la presa di coscienza: ha un cancro.

Questa giovane donna ieri è sembrata un gigante e nelle sue parole le stesse di chi soffre e si ammala. C’è un messaggio per tutte le donne dentro la preoccupazione per i suoi figli, la necessità di non perdere la speranza di guarire e di vincere nessuno: è la propria malattia. Lei è la principessa di Galles ma non è il cancro che per mesi la stampa i social hanno cercato per lei senza tregua e rispetto. E ieri l’hanno ottenuto il cancro ma non hanno ottenuto lei. Grazie Principessa per noi, per tutte, per Lina, Anto, Chiara e Iole.