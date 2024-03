Sparatoria a Gioia Tauro, donna ferita dal suocero a colpi d’arma da fuoco

il caso

REGGIO CALABRIA Numerosi colpo d’arma da fuoco al petto e al fianco. È arrivata così, in gravi condizioni, una donna all’ospedale di Gioia Tauro. Secondo una prima ricostruzione, a prendere di mira la vittima sarebbe stato il suocero, Antonio Gullace, pregiudicato di 84 anni. La donna per evitare il peggio si sarebbe poi gettata da un balcone, riportando ulteriori gravi ferite.

Dopo l’arrivo in ospedale, la donna è stata subito portata d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria mentre Gullace si è consegnato agli agenti del Commissariato di Polizia, insieme all’arma utilizzata per sparare la donna.

Le indagini, secondo quanto si apprende, mirano a far luce sul movente presumibilmente legato ad una lite scoppiata tra la donna e suo marito.