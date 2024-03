Divisioni e “frenate” anche nel centrodestra: l’autonomia incombe sul Consiglio regionale

il dibattito

REGGIO CALABRIA Quattro i punti all’ordine del giorno ma forse quello che davvero susciterà il dibattito più serrato potrebbe essere un “fuori sacco”. Il Consiglio regionale in programma il 27 marzo rappresenta sicuramente un importante appuntamento politico, per diversi motivi, il più significativo dei quali riguarda il tema dell’autonomia differenziata, al entro del dibattito anche in Calabria negli ultimi mesi, con una ulteriore accentuazione negli ultimi giorni per la mobilitazione usai permanete del centrosinistra. Il tema – riferiscono fonti di Palazzo Campanella – dovrebbe fare capolino anche nella seduta consiliare di mercoledì, anche se non figura all’ordine del giorno per come invece si stava profilando dopo l’ultima Conferenza sei capigruppo.

Due mozioni in cantiere

A quanto sembra, però, sia la maggioranza di centrodestra sia il centrosinistra si starebbero orientando a presentare in aula due mozioni distinte e separate. Nei giorni scorsi del rato, fronte opposizione, i capigruppo del Pd Mimmo Bevacqua, del M5S Davide Tavernise e del Misto (componente Liberamente Progressisti) Antonio Lo Schiavo hanno annunciato il deposito di un testo sull’autonomia differenziata. E altrettanto – a quanto sembra – dovrebbe fare il centrodestra. Si vedrà se davvero saranno richiamate in aula, ma fin da ora si starebbe configurando uno “scontro” che precluderebbe ogni possibilità di mediazione. Nel testo del centrosinistra infatti si assumerebbe una posizione radicale, finalizzata a impegnare il presidente della Giunta «a manifestare in maniera formale e inequivocabile, nella sua qualità di rappresentante istituzionale di tutti i cittadini calabresi, biasimo e disapprovazione netti per le inaccettabili dichiarazioni del ministro Calderoli che ledono l’onorabilità di tutti i meridionali, ad attivare i passaggi necessari per dare impulso ad una iniziativa legislativa da presentare direttamente alle Camere, sulla base del disposto dell’articolo 121, secondo comma della Costituzione, finalizzata alla revisione Titolo V Parte II della Carta in direzione di un regionalismo solidale; a diffidare il Governo nazionale dal proseguire nell’impulso alla prosecuzione dell’iter di approvazione del Ddl Calderoli».

La “frenata” del centrodestra regionale

Come si può vedere, sull’autonomia differenziata il centrosinistra non sembra lasciare alcuno spiraglio, mentre invece il centrodestra, per ovvie ragioni, potrebbe orientarsi per testo che riproduce la nota diffusa giorni fa dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, della Lega, e da tutti i capigruppo, compreso Giuseppe Gelardi sempre della Lega, nota che di fatto richiama la necessità di garantire comunque i Lep e relativi finanziamenti prima di ogni cosa. Una posizione, del resto, abbastanza in linea con quella del governatore forzista Roberto Occhiuto, che è favorevole all’autonomia differenziata purché prima sia eliminato il criterio della spesa storica e siano finanziati i Lep. Insomma, tra centrodestra e centrosinistra ci sono due filosofie chiaramente inconciliabili anche se politicamente spicca anche e soprattutto un altro dato: la “frenata” del centrodestra regionale e in particolare degli esponenti della Lega a Palazzo Campanella rispetto alla riforma fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini e di Roberto Calderoli. Mercoledì comunque se ne saprà di più. (a. c.)

