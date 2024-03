Sos call center, il Mimit convoca il nuovo tavolo per martedì

emergenza occupazione

ROMA Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha convocato un tavolo con Tim e i call center in outsourcing. L’incontro sarà presieduto dai ministri Adolfo Urso e Marina Elvira Calderone e si terrà martedì 26 marzo alle ore 16.30 a palazzo Piacentini. La riunione coinvolgerà anche le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Sardegna, Toscana e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. In Calabria la vertenza riguarda soprattutto la Abramo Customer Care, in totale circa mille lavoratori a rischio dopo che Tim aveva paventato l’intenzione di sospendere le commesse: dopo una prima fase di trattative, alle quali partecipa anche il presidente della Regione Occhiuto, e un primo step al Mimit, sono arrivate due proroghe dei contratti per complessivi 6 mesi. L’obiettivo delle parti è quello di trovare una soluzione strutturale che salvaguardi i livelli occupazionali in Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato