Esulta la Calabria grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 22 marzo, secondo Agipronews, a Cirò Marina, in provincia di Crotone, un fortunato giocatore ha indovinato una schedina da 23.750 euro grazie alla combinazione 8-37-86 sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 307 milioni di euro dall’inizio del 2024.