Pasqua, pioggia e maltempo: arriva il ciclone della Colomba

ROMA Prossimi giorni che vedranno una profonda circolazione depressionaria tra Atlantico ed Europa occidentale. Questa invierà tra Martedì e Mercoledì un impulso perturbato sul Mediterraneo centrale. Peggioramento Meteo atteso nei prossimi giorni in Italia con piogge e temporali anche intensi soprattutto al Centro-Nord, non si escludono anche fenomeni localmente a carattere di nubifragio specie su Nord-Ovest e settori centrali tirrenici. Temperature in calo a metà settimana con possibilità di neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Nella seconda parte della settimana ci attendiamo un graduale miglioramento ma soprattutto un netto rialzo delle temperature specie al Centro-Sud. Mercoledì al Sud arriva il ciclone della Colomba, dopo una mattinata con nubi sparse, il tempo peggiorerà fortemente su molte delle regioni peninsulari. Giovedì sempre al Sud sono previsti veloci rovesci sui rilievi della Calabria, mentre sul resto dei settori avremo un tempo decisamente più stabile; venti moderati da ovest.