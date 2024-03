«È importante rivolgere lo sguardo agli invisibili, a coloro che sono dimenticati o ignorati»

l’iniziativa

CATANZARO Visita Ufficiale del Governatore del Distretto 108YA Pasquale Bruscino, al Lions Club Catanzaro Host, presieduto dall’avvocato Danilo Iannello. Un intenso momento di convivialità e confronto in un noto locale alle porte di Catanzaro, nel corso della cerimonia a cui hanno preso parte numerosi officers di Circoscrizione, componenti di service, di progetti e del Comitato e rappresentanti di club del Distretto Lions 108 Ya, tra questi: l’Immediato Past Governatore del Distretto Lions 108Ya Franco Scarpino; il secondo vice governatore Pino Naim; il Coordinatore distrettuale delle Circoscrizioni Maria Bitonti; il Presidente della Seconda Circoscrizione, Maurizio Bonanno; il Coordinatore distrettuale del progetto “Regalare un sogno ai bambini in degenza ospedaliera Un’estate al mare”, nonché presidente Unicef Calabria, Giuseppe Raiola; il Presidente della Zona 5 della Seconda Circoscrizione, Filippo Capellupo; il Coordinatore per la Seconda Circoscrizione LCIF Antonio Scarpino. Il Presidente Danilo Iannello ha manifestato al Governatore Pasquale Bruscino il senso della più profonda gioia nel ricevere la sua visita ufficiale al Club. Ed al tempo stesso, il privilegio di poter presentare un Club prestigioso, come il Catanzaro Host, costituito da persone e professionisti straordinari, che dedicano le loro energie per il bene del prossimo. “I traguardi lionistici raggiunti in questa prima parte dell’anno sociale, caro Governatore – ha affermato Danilo Iannello – sono il frutto dell’impegno, della passione, del sostegno e dello spirito propositivo dei nostri soci. Io ho l’onore di coordinare un gruppo innanzitutto di amici, che porta avanti convintamente attività di sevizio nel segno del nostro motto We Serve”. Il Presidente ha poi sottolineato come il Club rappresenti, sempre più, un punto di riferimento per la società civile e per il territorio, per tutte quelle persone meno fortunate, che guardano al Lions con speranza e fiducia. “Regalare un sorriso – ha affermato ancora Danilo Iannello – a chi ne ha più bisogno, ancor di più durante le festività, arricchisce il nostro percorso umano ed alimenta la nostra testimonianza lionistica. È importante rivolgere lo sguardo agli invisibili, a coloro i quali spesso sono dimenticati o ignorati”. Sul punto ha evidenziato il recente impegno del Governatore, che ha visitato il carcere di Palmi incontrando i detenuti, e con l’occasione ha ricordato come il Club sia impegnato in un progetto a lungo termine a favore del Centro di Giustizia minorile di Catanzaro, e dei ragazzi ivi reclusi. “La mia professione di avvocato penalista mi porta sempre più a comprendere come sia fondamentale distinguere l’essere umano dal reato che ha commesso, maggiormente quando si parla di giovanissimi, affiancando le istituzioni preposte, al fine di agevolare un vero percorso di rieducazione ed affrancazione dagli errori commessi”. Concludendo, ha augurato che il Lions continui a rappresentare – per la società civile – un faro di speranza in grado di squarciare le tenebre del disagio e della sofferenza che attanagliano una larga fetta della popolazione. Nel proprio indirizzo di saluto, il Governatore Bruscino ha espresso gratitudine verso l’associazione lionistica, condividendo il ricordo dell’avvio della propria l’esperienza personale nell’approccio al club, sottolineando “l’importanza dell’innamorarsi del lionismo attivo”. Il Governatore, prima di tutto, ha ricordato con commozione la figura del compianto avvocato Pino Iannello, che ha rivestito il prestigioso ruolo di Governatore lasciando un ricordo indelebile di impegno e umanità. Richiamando la preoccupazione per le tensioni internazionali che minano gli equilibri socio-economici mondiali, Bruscino ha richiamato anche “l’importanza della pace, dell’amore e della responsabilità verso gli altri, non solo a livello economico ma anche emotivo.Vi ricordo sempre di sorridere alla vita, anche di fronte alle difficoltà, anche per portare un contributo concreto all’organizzazione leonistica e alle possibili azioni future”. Il Governatore ha concluso il proprio intervento con l’auspicio di ottenere nel distretto la location del prossimo Forum del Mediterraneo del 2027. Il presidente Iannello, infine, ha consegnato al Governatore Bruscino una donazione del club alla LCIF, la fondazione internazionale del Lions.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato