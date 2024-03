Lavoro, a Cosenza arriva il “Talent Day Fipe” contro la disoccupazione

l’evento

COSENZA Confcommercio Cosenza organizza la III Edizione del Talent Day Fipe, con lo slogan “Road to the Future”. L’evento si terrà il prossimo 9 aprile 2024, alle ore 9:30 presso la sede di Confcommercio in Via Alimena, 14 Cosenza. L’obiettivo principale di questa giornata è creare una sinergia tra persone in cerca di lavoro e le aziende del settore, al fine di contrastare efficacemente il problema della disoccupazione. Il valore aggiunto di questa edizione è la partecipazione attiva del Centro per l’Impiego di Cosenza che garantirà un valido supporto nell’individuazione dei fabbisogni professionali delle imprese del territorio facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore nevralgico quale il turistico alberghiero. Tutti gli interessati in cerca di occupazione potranno prendere visione delle offerte di lavoro attraverso un panel dedicato nonché prenotare un colloquio con le aziende aderenti all’iniziativa, attraverso un sistema di speed-date compilando un apposito form disponibile al seguente link. Il Talent Day, oltre a promuovere le aziende e le relative offerte lavorative, vedrà coinvolti anche gli Istituti Scolastici, attraverso il progetto Insieme Creiamo il Futuro – Cosenza, finalizzato a rendere più efficaci i processi di transizione dalla scuola al mercato del lavoro. Durante l’evento saranno inoltre presenti desk informativi e si terrà un workshop dedicato su temi cruciali: le tipologie contrattuali, i tirocini formativi, il recruiting, la gestione dei curricula e dei colloqui, politiche attive e inclusive promosse dalla rete territoriale.