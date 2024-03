‘Ndrangheta a Vibo Valentia, scacco ai narcos. Eseguite 11 misure cautelari – NOMI E VIDEO

operazione “Maestrale-Carthago”

VIBO VALENTIA Nella mattinata odierna, 26 marzo 2024, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria dall’8° Nucleo Elicotteri e unità cinofile antidroga, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, a carico di 11 soggetti, sulla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione finalizzata al trasporto, detenzione, vendita e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish, e in ordine alla commissione di condotte di acquisto e cessione di sostanza stupefacente.

La droga rinvenuta nel corso del blitz

Le indagini

La complessa e impegnativa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Vibo Valentia, è la prosecuzione dell’operazione “Maestrale-Carthago” e ha consentito di delineare il coinvolgimento, nell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, di elementi di vertice delle articolazioni di ‘ndrangheta dei Locali di Mileto e Zungri, nonché i canali di approvvigionamento degli stupefacenti, con rotte provenienti anche dall’estero, in particolare, dall’Albania, nonché i canali di rivendita anche fuori dalla regione Calabria, quali quelli diretti verso la Sicilia.

Gli indagati

Sono 18 le persone indagate. In carcere sono finiti: Giuseppe Accorinti “Peppone” (cl. ’59); Salvatore Ascone (cl. ’66); Francesco Barbieri (cl. ’88); Angelo Bartone “bombolo” (cl. ’75); Cono Rocco Fusca ( ’67); Armando Galati “u biondo” (cl. ’54); Domenico Galati (cl. ’84); Michele Galati (cl.’80); Michele Mazzeo “stallone” (cl. ’71); Giuseppe Navarra (cl. ’91; Valerio Navarra (cl. ’93).

Indagati a piede libero: Rocco Arena; Rocco Ascone; Bruno Cappellano; Francesco Mangone, Saverio Maesano; Laurentiu Gheorghe Nicolae; Simone Rettura.

