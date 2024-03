Autonomia differenziata, Decaro: «Lontani dallo stereotipo di un Sud piagnone che chiede soldi»

il commento

BARI «Per la mia parte politica l’Europa è gli Stati uniti d’Europa dove ci sono valori e ideali che ritroviamo nel manifesto di Ventotene e Spinelli. L’autonomia differenziata non la ritrovo in quei valori. Già il termine autonomia differenziata ci fa pensare ad un Paese diviso e fratturato dove il Sud viene abbandonato al proprio destino. Un destino rispetto al quale la classe dirigente ed i cittadini del Sud stanno cercando da tempo di riemergere e contrastarlo. Siamo lontani dallo stereotipo di un Sud ‘piagnone’ che chiede soldi». Lo ha detto a Brindisi il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, partecipando ad un’iniziativa del Pd sull’autonomia differenziata. «Noi sappiamo amministrare. Abbiamo dimostrato – ha aggiunto – che le nostre comunità possono crescere dal punto di vista turistico, ma anche con insediamenti di nuove aziende, lo sviluppo di talenti e risorse del nostro territorio, con le università e con il Politecnico. Lo abbiamo dimostrato in questi anni e non vogliamo tornare indietro».