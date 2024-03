Omicidio Cosimo Costa, al via il processo in Corte d’Assise a Cosenza

il processo

CORIGLIANO ROSSANO Ha optato per il rito immediato Salvatore Lagano, 44enne di Corigliano Rossano accusato di concorso in omicidio per la morte di Cosimo Costa aggredito a giugno del 2023 e deceduto il 19 settembre dello stesso anno. La prima udienza è stata celebrata in Corte d’Assise a Cosenza (presidente Paola Lucente, a latere Marco Bilotta). Il fruttivendolo di 49 anni morì dopo una lunga agonia causata da un violentissimo pestaggio. Le indagini che hanno portato all’arresto di Lagano, oggi unico imputato, erano state portate a termine dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano diretto dal tenente colonnello Marco Filippi. (f.b.)