Tragedia sfiorata a Scilla, crolla una palazzina

il fatto

SCILLA Momenti di paura nelle scorse nel centro storico di Scilla, nel Reggino, dove si è verificato il crollo di una palazzina disabitata in Via Umberto I. Sul posto, allertati dai vicini, sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i residenti delle abitazioni vicine sono stati evacuati a scopo precauzionale, i detriti avrebbero danneggiato alcuni edifici nelle vicinanze e colpito un palo dell’illuminazione.

