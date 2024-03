Nuovo aeroporto di Lamezia Terme, Occhiuto e Franchini verificano l’avanzamento dei lavori – VIDEO

infrastrutture

LAMEZIA TERME Sopralluogo del presidente della Regione Roberto Occhiuto all’aeroporto di Lamezia Terme per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nell’ambito del progetto di ammodernamento finanziato con il “Cis Calabria”. A renderlo noto è lo stesso Occhiuto con una storia su Instagram: accompagnato dall’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini, Occhiuto ha fatto un giro di perlustrazione sul cantiere che darà un aspetto del tutto nuovo e moderno, così come previsto nel progetto. In una precedente storia sempre sul profilo Instagram di Occhiuto lo stesso Franchini aveva spiegato nel dettaglio i lavori, specificando che verrà sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco e sarà realizzata la nuova zona partenze. Gli interventi previsti – come già illustrato nel 2022 – sono molteplici e riguardano diversi ambiti che ne cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente: dunque un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualificazione di curbside, airside e landside.

