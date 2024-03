Turisti stranieri in balia delle onde salvati a Tropea. Macrì ringrazia i soccorritori

il fatto

TROPEA “Turisti stranieri in balia delle onde, tratti in salvo. Ringraziamo il bagnino Giuseppe Zangone e gli uomini della Guardia Costiera per il tempestivo e determinante intervento che ha fatto scongiurare il peggio per i due subacquei argentini trovatisi in difficoltà per il mare agitato nei pressi della grotta dell’Isola. Il Sindaco Giovanni Macrì si complimenta con quanti sono intervenuti nei soccorsi. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 28 marzo. Dei due turisti argentini uno era riuscito a raggiungere la grotta, l’altro era rimasto in balia delle onde. Entrambi sono stati recuperati dai mezzi della Guardia Costiera”. Lo riferisce una nota. (Foto Capitan Paolo Calamita)

