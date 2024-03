Verna: «L’assenza di pressione? Siamo nei playoff e vogliamo provarci»

calcio serie b

CATANZARO «Stiamo disputando un gran campionato, sopra le aspettative. Siamo nei playoff in una bella posizione, mancano otto partite, otto finali contro belle squadre e siamo pronti». Luca Verna è uno dei senatori di questo Catanzaro delle meraviglie. Anche se non si considera affatto "vecchio". «Conosciamo il nostro tipo di gioco e il lavoro che fa il mister che è molto particolare – ha detto il centrocampista oggi in conferenza stampa –. Anche noi veterano abbiamo avuto bisogno di assimilare certi principi. Per i giovani, com'è normale che sia, c'è voluto del tempo per integrarsi al meglio ma sono stati bravi e ora si vedono i risultati». Sul Parma, prossimo avversario in campionato dopo la pausa: «Una bella squadra che sa cosa fare in campo ma che spesso lascia fare la partita agli avversari, come è accaduto all'andata al "Ceravolo" in cui nella prima mezz'ora abbiamo dominato. Ma loro non era scomposti o nervosi, era come se sapessero bene qual era il tema tattico. Il Parma è molto forte nelle ripartenze e probabilmente farà la stessa gara. Dobbiamo farne tesoro». «La B – ha continuato Verna – è più bella e competitiva. E con tanta qualità nella parte alta della classifica in cui siamo anche noi. Per noi è motivo di orgoglio. L'assenza di pressione? Può essere relativa, perché noi ci troviamo lì e ce la vogliamo giocare, vogliamo provarci. Quando affronteremo i playoff anche per noi arriverà un po' di pressione, pur non essendo partiti con l'obiettivo promozione». Al "Tardini" saranno tanti i tifosi del Catanzaro. «Come successo a Genova con la Samp – ha ricordato Verna – una giornata che io mi porterò dentro per sempre. La più bella di questo campionato fino a oggi. Magari lunedì sarà altrettanto bella. Vedere uno stadio pieno in B è una roba di altra categoria».